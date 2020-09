Auto, in quattro senza mascherina: scatta la multa (salatissima) (Di sabato 12 settembre 2020) quattro persone sono state multate per l'inosservanza delle misure anti-Covid al quartiere Poggiofranco di Bari. Nella fattispecie, durante la serata del 9 settembre, la polizia di Stato ha fermato una vettura sulla quale viaggiavano quattro uomini non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Uno di loro era pregiudicato. I militari hanno subito notato che i fermati non indossavano la mascherina, strumento essenziale per contenere i contagi provocati dal Coronavirus. Per questo nei loro confronti è scattata una sanzione di 533 euro a testa. Tutte e quattro le persone fermate sono residenti a Bari. La polizia ha contestato loro il non rispetto dell'articolo 4 del decreto legge 19/2020 che prevede l'utilizzo di dispositivi di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020)persone sono statete per l'inosservanza delle misure anti-Covid al quartiere Poggiofranco di Bari. Nella fattispecie, durante la serata del 9 settembre, la polizia di Stato ha fermato una vettura sulla quale viaggiavanouomini non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Uno di loro era pregiudicato. I militari hanno subito notato che i fermati non indossavano la, strumento essenziale per contenere i contagi provocati dal Coronavirus. Per questo nei loro confronti èta una sanzione di 533 euro a testa. Tutte ele persone fermate sono residenti a Bari. La polizia ha contestato loro il non rispetto dell'articolo 4 del decreto legge 19/2020 che prevede l'utilizzo di dispositivi di ...

HuffPostItalia : In auto in quattro senza mascherina: 533 euro di multa a testa - mori_quattro : @sardegna_di Era lì da tanti anni, per fortuna non c'era più nessuno. Spero venga ricostruito. Io stavo facendo un… - TG24info : #Anagni / #Ferentino - A1, scontro tra #Furgone e auto, quattro feriti: sul posto #Eliambulanza -… - lorenzihub : AUDI A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic LED-C.20-CAM-AIR SOSP 53.900 € IVA esposta -

Ultime Notizie dalla rete : Auto quattro Anagni / Ferentino – A1, scontro tra furgone e auto, quattro feriti: sul posto eliambulanza TG24.info Paura del contagio e orari scaglionati: gli studenti piemontesi cambiano mezzo di trasporto

TORINO – In Piemonte più di un alunno su quattro, quindi circa 157 mila studenti, sarà costretto a cambiare mezzo di trasporto per il tragitto casa-scuola. Lo rivela un’indagine di Facile.it a mUp res ...

Scontro tra due auto nel Nolano, 4 feriti: c’è anche un bimbo di un anno

(Nello Lauro) – Incidente stradale tra due autovetture in via Polvica-Marigliano tra i territori dei comuni di Nola e Marigliano. Il bilancio parla di 4 feriti: 3 adulti e un bambino di appena un anno ...

TORINO – In Piemonte più di un alunno su quattro, quindi circa 157 mila studenti, sarà costretto a cambiare mezzo di trasporto per il tragitto casa-scuola. Lo rivela un’indagine di Facile.it a mUp res ...(Nello Lauro) – Incidente stradale tra due autovetture in via Polvica-Marigliano tra i territori dei comuni di Nola e Marigliano. Il bilancio parla di 4 feriti: 3 adulti e un bambino di appena un anno ...