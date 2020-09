Ariete: con quali segni è compatibile? (Di sabato 12 settembre 2020) Ecco una carrellata dei segni e delle loro compatibilità. Iniziamo dal segno dell’Ariete. 1)Ariete Con un segno uguale al suo raggiunge un buon livello di compatibilità. Il segno è così particolare che può essere compreso solo da un suo simile, il rischio è che, nei momenti di tensione, si liberi un po’ troppa energia e i litigi divengano un po’ troppo intensi. 2)Toro Ariete e toro non vanno troppo d’accordo, il toro ama l’atteggiamento di collaborazione, mentre il primo ha la tendenza a voler imporre la propria linea. La coppia, anche dal punto di vista professionale, è destinata a litigare spesso. 3)Gemelli Ariete e gemelli vanno abbastanza d’accordo, perché sono simili ma non uguali. Il gemelli è un ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Ecco una carrellata deie delle loro compatibilità. Iniziamo dal segno dell’. 1)Con un segno uguale al suo raggiunge un buon livello di compatibilità. Il segno è così particolare che può essere compreso solo da un suo simile, il rischio è che, nei momenti di tensione, si liberi un po’ troppa energia e i litigi divengano un po’ troppo intensi. 2)Toroe toro non vanno troppo d’accordo, il toro ama l’atteggiamento di collaborazione, mentre il primo ha la tendenza a voler imporre la propria linea. La coppia, anche dal punto di vista professionale, è destinata a litigare spesso. 3)Gemellie gemelli vanno abbastanza d’accordo, perché sono simili ma non uguali. Il gemelli è un ...

