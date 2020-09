(Di sabato 12 settembre 2020), ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, è stato un po’ “avido” di anticipazioni in merito alla nuova edizione delVip in partenza da questo lunedì sera. Il conduttore ha parlato di possibili “inciuci” nella Casa.: “TantialVip” Chi farà scintille nella Casa del... L'articoloVip:“protetta” eproviene da Blog Tivvù - La ...

blogtivvu : Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip: Antonella Elia “protetta” e concorrenti single - infoitsalute : Alfonso Signorini, dopo la leucemia un altro problema di salute - infoitsalute : Fidanzato Alfonso Signorini, grande novità per il conduttore - infoitsalute : Grande Fratello Vip, primo positivo da coronavirus: l'indiscrezione che preoccupa Alfonso Signorini - Chicca_colors : RT @JustRiccard0: Silvia che dice riferendosi ad Alfonso Signorini: “colui che possiede le chiavi della Casa del Grande Fratello” mi fa pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

L'annuncio su InstagramDomenica 13 settembre 2020, in prima serata su Canale 5, al via la terza edizione di Live - Non è la D'Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso, targato Videonews. Tra gli ...È Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, a lanciare la bomba: all’interno del Gf Vip qualcuno sarebbe risultato positivo al Covid. Cosa accadrà adesso? Sarebbe dovuta andare in onda lunedì 14 sett ...