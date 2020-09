Alfonso Signorini | dopo la leucemia un altro problema di salute

Leggi su viagginews

(Di sabato 12 settembre 2020)ha lottato a lungo contro lamieloide, di recente ha rivelato di essere afflitto da undi. Il direttore di ‘Chi’,, in questo 2020 si è affermato come conduttore televisivo grazie al successo ottenuto dal suo ‘Grande Fratello Vip‘. Non era la prima esperienza come presentatore televisivo, …