Vertenza Cam | dipendenti in protesta davanti la Prefettura

Benevento – Presidio dei lavoratori della Cam di Paolisi, azienda del settore aereo strutturale di velivoli civili. I dipendenti questa mattina si sono radunati davanti la Prefettura di Benevento per chiedere garanzie riguardo la loro vicenda lavorativa che da ormai 2 anni vive una condizione di profonda instabilità. La crisi del settore aeronautico dell'azienda Dema complica ancor di più la sorte dei lavoratori di Paolisi che vede 80 unità coinvolte nel piano di esubero stabilito dall'azienda. L'emergenza Covid e la fine della cassa integrazione, prevista per il prossimo dicembre, contribuiscono a rendere ancora più incerto il futuro lavorativo dei dipendenti. Sotto la Prefettura è stato proclamato uno ...

