Venice VR Expanded, selezionata la prima puntata de Il Dubbio (Di venerdì 11 settembre 2020) La prima puntata de Il Dubbio, un'esperienza interattiva in realtà virtuale prodotta da ReframeVR e supportata da Vive Arts e Viveport, è stata selezionata per Venice VR Expanded che si è svolto dal 2 al 10 settembre 2020 nell'ambito della 77a Biennale Cinema. Scritta, diretta e prodotta dai fratelli, Matteo e Francesco Lonardi, l'esperienza VR mette in luce quell'incertezza, quell'esitazione di cui non si parla ma che spesso è uno dei segreti della creatività: il Dubbio. Il Dubbio è un viaggio interattivo nelle menti e nelle opere di Leonardo da Vinci e di tre artisti contemporanei, che utilizzano il Dubbio nella loro pratica artistica.

