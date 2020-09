Trasporti | chiusura anticipata metro Linea 1 | ecco quando

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono giornate difficili per i pendolari che, quotidianamente, affidano le sorti dei propri viaggi su e giù per la città di Napoli ad Anm e che, sempre più spesso, sono costretti a fronteggiare innumerevoli difficoltà per recarsi a lavoro, passeggiare in centro o tornare a casa. L’Anm dunque non si smentisce ed annuncia ladellapolitana1 per le giornate di lunedì 14 e martedì 15 settembre a causa di attività di manutenzione straordinaria in. Per cui, le ultime corse saranno disponibili da Piscinola alle ore 20.24 e da Garibaldi alle ore 20.44. L'articolo proviene da Anteprima24.it.