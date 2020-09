Thiem-Medvedev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Us Open 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Dominic Thiem e Daniil Medvedev sono opposti nella semifinale degli Us Open 2020. I due favoriti si giocano un posto nell’atto conclusivo: chi riuscirà a spuntarla se la vedrà con uno tra Zverev e Carreno Busta, in campo in serata. La sfida si svolgerà oggi, venerdì 11 settembre, come secondo match a partire dalle ore 22.00 italiane (dopo Zverev-Carreno), dunque non prima delle ore 23.30. La copertura televisiva è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), con live streaming su Eurosport Player. Leggi su sportface

