«Tenet», 5 cose che forse non sai sulla colonna sonora (Di venerdì 11 settembre 2020) Le persone che escono dal cinema dopo aver visto Tenet si possono senza dubbio dividere in due categorie. Da un lato c’è chi grida al capolavoro, pronto a mettere in discussione la propria classifica personale dei film di Nolan (Inception resterà comunque al primo posto? Chissà…). Dall’altro c’è chi, con un leggero senso di nausea per le continue inversioni del tempo della pellicola, rimpiange la trama di cose come La Signora in Giallo, dove è chiara la divisione tra personaggi e ruoli. In entrambi i casi, però, è impossibile rimanere indifferenti alla nuova fatica cinematografica di Christopher Nolan. Sì, anche perché il termine “fatica”, in questo caso, è tutt’altro che azzardato. Uscire nelle sale durante una pandemia globale non è ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Le persone che escono dal cinema dopo aver vistosi possono senza dubbio dividere in due categorie. Da un lato c’è chi grida al capolavoro, pronto a mettere in discussione la propria classifica personale dei film di Nolan (Inception resterà comunque al primo posto? Chissà…). Dall’altro c’è chi, con un leggero senso di nausea per le continue inversioni del tempo della pellicola, rimpiange la trama dicome La Signora in Giallo, dove è chiara la divisione tra personaggi e ruoli. In entrambi i casi, però, è impossibile rimanere indifferenti alla nuova fatica cinematografica di Christopher Nolan. Sì, anche perché il termine “fatica”, in questo caso, è tutt’altro che azzardato. Uscire nelle sale durante una pandemia globale non è ...

folklorve : ci sono alcune cose che non ho capito di tenet - spoladoris : Due cose su #tenet le ho scritte anch’io... - corrini : @LelaDipi @DimitarL71 @lrrilevante Toglietemi dall’equazione. Che tra l’altro appena elaboro per bene Tenet devo di… - cristianodemajo : @PieroSorr ma che dici, Tenet quantomeno succedono delle cose. - lorellaxs : RT @femmefleurie: È scandaloso che un film come after abbia fatto più incassi di tenet, film che ha una grafica e un lavoro dietro pazzesco… -