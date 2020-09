Sondaggi Termometro Politico, crolla la fiducia verso il premier (Di venerdì 11 settembre 2020) Non era difficile da aspettarselo, Promettopoli scherza con il fuoco. Secondo gli ultimi dati rilevati da Termometro Politico, scende significativamente la fiducia verso il premier Giuseppe Conte. Nei mesi scorsi, stando ai dati forniti da alcuni istituti di statistica, il premier era arrivato al 70% di gradimento, adesso la discesa libera lo arresta al 41,4%. Un duro colpo dopo “l’ascesa costante” che aveva interessato la figura politica dell’”avvocato del popolo”. In pochi mesi il consenso sembra essersi polverizzato. Il modus operandi adottato dal governo all’interno dei contesti delle recenti vicende, sia a livello nazionale che internazionale, ha fatto ribollire i giudizi. A partire dalle continue e vuote comunicazioni che più per ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 11 settembre 2020) Non era difficile da aspettarselo, Promettopoli scherza con il fuoco. Secondo gli ultimi dati rilevati da, scende significativamente lailGiuseppe Conte. Nei mesi scorsi, stando ai dati forniti da alcuni istituti di statistica, ilera arrivato al 70% di gradimento, adesso la discesa libera lo arresta al 41,4%. Un duro colpo dopo “l’ascesa costante” che aveva interessato la figura politica dell’”avvocato del popolo”. In pochi mesi il consenso sembra essersi polverizzato. Il modus operandi adottato dal governo all’interno dei contesti delle recenti vicende, sia a livello nazionale che internazionale, ha fatto ribollire i giudizi. A partire dalle continue e vuote comunicazioni che più per ...

