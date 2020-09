Siviglia, Banega saluta in lacrime e si rivolge Conte: “Screzio in Europa League? Voglio dire una cosa” (Di venerdì 11 settembre 2020) Ever Banega saluta il Siviglia,Una conferenza stampa intensa e toccante, intrisa di trasporto, emozioni e lacrime, culminata nell'abbraccio, profondo e sentito, con il ds Monchi.L'argentino è pronto a vivere una nuova avventura professionale in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Shabab. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, l'ex Inter è tornato proprio sulla finale di Europa League disputata contro i nerazzurri lo scorso 21 agosto. L'ultimo atto della competizione europea per club ha visto prevalere il Siviglia sugli uomini di Antonio Conte e, nel cuore della sfida, Banega è stato suo malgrado protagonista di un aspro diverbio con il tecnico dell'Inter. La tensione avrebbe giocato un brutto scherzo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 settembre 2020) Everil,Una conferenza stampa intensa e toccante, intrisa di trasporto, emozioni e, culminata nell'abbraccio, profondo e sentito, con il ds Monchi.L'argentino è pronto a vivere una nuova avventura professionale in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Shabab. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, l'ex Inter è tornato proprio sulla finale didisputata contro i nerazzurri lo scorso 21 agosto. L'ultimo atto della competizione europea per club ha visto prevalere ilsugli uomini di Antonioe, nel cuore della sfida,è stato suo malgrado protagonista di un aspro diverbio con il tecnico dell'Inter. La tensione avrebbe giocato un brutto scherzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Banega Il Siviglia saluta Ever Banega con un video tributo: emozione fra i tifosi Raffaele La Russa Siviglia, Banega in lacrime per l'addio: "Chiedo scusa a Conte"

Le immagini delle sue lacrime durante la conferenza stampa d'addio al Siviglia hanno già fatto il giro del mondo. Ever Banega lascia il club andaluso dopo 238 partite ufficiali (con 28 gol e 37 assist ...

Banega ha chiesto scusa ad Antonio Conte

Ever Banega ha chiesto scusa ad Antonio Conte dopo il diverbio in finale di Europa League: "Era un momento caldo della partita". Lo scorso 21 agosto il Siviglia ha conquistato la sesta Europa League d ...

