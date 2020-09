Scommesse virtuali, nel 2020 giocati 760 mln. Napoli in vetta alla classifica con 126 mln (Di venerdì 11 settembre 2020) Scommesse virtuali, nel 2020 già 760,1 milioni in giocate in agenzia Milano, 11 set. (LaPresse) – Nei primi otto mesi del 2020 la raccolta delle Scommesse virtuali in agenzia ha raggiunto i 760,1 milioni di euro, secondo le elaborazioni Agipronews su dati diffusi dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Napoli è in vetta alla classifica delle giocate, con 126,6 milioni, Roma si piazza al secondo posto con 51,8 milioni, seguita da Milano, terza con 42,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Agimegitalia : #Scommesse #virtuali in agenzia, nei primi otto mesi del 2020 #spesa a 119,71 milioni di euro - Jammasrl : Belgio. Dopo avvio procedura di infrazione CE il Regolatore avvia consultazione su protocollo scommesse virtuali - Daniele18291421 : @virginiaraggi pensi che solo le slot e vlt( se sai cosa sono) sono la causa ? Non sei mai stata in un bar con 10 l… - PressGiochi : Belgio. L'Unione Europea indaga sui negozi di scommesse virtuali di Ladbrokes: - Agimegitalia : #Sale #scommesse, #slot, #bingo, #online, scommesse #virtuali, gioco #illegale, pubblicità, politica: ricerca sull’… -

