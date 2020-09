Scelgono l’Italia per le vacanze: due minorenni invitate ad una festa e violentate (Di venerdì 11 settembre 2020) La Questura di Matera ha confermato i fatti avvenuti a Marconia di Pisticci, nella notte tra il 7 e l’8 settembre scorso. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Quella del 2020 sarà un’estate all’insegna delle vacanze made in Italy, .aveva promesso il Ministro per i Beni culturali e per il Turismo Dario … L'articolo Scelgono l’Italia per le vacanze: due minorenni invitate ad una festa e violentate proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 settembre 2020) La Questura di Matera ha confermato i fatti avvenuti a Marconia di Pisticci, nella notte tra il 7 e l’8 settembre scorso. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Quella del 2020 sarà un’estate all’insegna dellemade in Italy, .aveva promesso il Ministro per i Beni culturali e per il Turismo Dario … L'articolol’Italia per le: duead unaproviene da leggilo.org.

