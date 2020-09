Salvini, a Torre del Greco lancio di pomodori e fischi (Di venerdì 11 settembre 2020) Torre del Greco, Napoli,, 11 settembre 2020 - Ancora una contestazione per il leader della Lega, Matteo Salvini , dopo quella dei giorni scorsi a Pontassieve . Stavolta è accaduto a Torre del Greco ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020)del, Napoli,, 11 settembre 2020 - Ancora una contestazione per il leader della Lega, Matteo, dopo quella dei giorni scorsi a Pontassieve . Stavolta è accaduto adel...

