Salvini a Torre del Greco | fischi e lancio di pomodori | il comizio dura pochi minuti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) –dicosì questa mattinadelha accolto il leader del Carroccio, Matteo. Ilin vista delle elezioni Regionali, tenuto in una città in parte blindata per l’evento,solo 5. Sullo sfondo, contestazioni ed anche undi, coprono le parole del capo politico della Lega. Una contestazione già preannunciata in città dove negli ultimi giorni l’aria è diventata sempre più elettrica, per culminarsi nella mobilitazione di oggi. Molti cittadini, infatti, accusano ...