Ritorno a scuola, test sul personale e tanti i positivi | Studenti in protesta (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Ritorno a scuola è alle porte e negli istituti si fanno i test sierologici. Su 500 mila, sono 13 mila i positivi. I giovani: “Fatto troppo poco” Il Ritorno a scuola ormai è alle porte e si lavora incessantemente per garantire la sicurezza. In questi giorni si stanno effettuando test sierologici a tappeto nelle … L'articolo Ritorno a scuola, test sul personale e tanti i positivi Studenti in protesta proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno in classe, docenti e studenti: ecco cosa non si potrà fare a scuola Orizzonte Scuola Adeguamento concluso: rientro in sicurezza

Hanno concluso in questi giorni i lavori per definire il rientro a scuola in presenza e in sicurezza per l’emergenza da covid19 all’Istituto comprensivo Raffaello di Pistoia. Lo annuncia il dirigente ...

Scuola: tutto quello che c’è da sapere

La guida completa con tutte le informazioni: dai dispositivi di protezione all’ingresso in classe. La prima campanella è già suonata in alcuni istituti scolastici a Vo’ Euganeo e in Trentino Alto Adig ...

