Ragazza di 19 anni denuncia: “Sono stata stuprata da due romani” (Di venerdì 11 settembre 2020) Una Ragazza ha denunciato una violenza al Circeo: “Sono stata stuprata da due romani”. ROMA – Una Ragazza di 19 anni ha denunciato una violenza al Circeo la notte di Ferragosto durante la vacanza della maturità. La giovane ha deciso di raccontare tutto al commissario di San Basilio con gli inquirenti che stanno vagliando quanto successo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel mirino della Procura sono finiti due giovani romani indagati a piede libero per violenza sessuale. Da ricostruire la vicenda con la Ragazza che nelle prossime settimane cercherà di dimenticare lo stupro avvenuto su una spiaggia del Circeo. Ragazza denuncia una violenza al Circeo La violenza ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Unahato una violenza al Circeo: “Sonoda due romani”. ROMA – Unadi 19hato una violenza al Circeo la notte di Ferragosto durante la vacanza della maturità. La giovane ha deciso di raccontare tutto al commissario di San Basilio con gli inquirenti che stanno vagliando quanto successo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel mirino della Procura sono finiti due giovani romani indagati a piede libero per violenza sessuale. Da ricostruire la vicenda con lache nelle prossime settimane cercherà di dimenticare lo stupro avvenuto su una spiaggia del Circeo.una violenza al Circeo La violenza ...

