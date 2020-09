Quarto Grado, la nuova stagione riparte dall’omicidio di Willy (Di venerdì 11 settembre 2020) Gianluigi Nuzzi L’omicidio di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso nel corso di una rissa a Colleferro, sarà al centro della ripartenza di Quarto Grado. La trasmissione di Rete4 condotta da Gianluigi Nuzzi ricostruirà i fatti ed approfondirà la posizione dei quattro accusati, per i quali è stato convalidato l’arresto, nel corso del primo appuntamento della dodicesima stagione, in onda stasera alle 21.25. Il dramma del 21enne ucciso di botte nella notte tra il 4 e il 5 settembre verrà analizzato nelle sue agghiaccianti modalità, sulle quale grava l’ombra del movente razziale. Nella puntata, anche l’inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. I contorni della vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni, restano ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 settembre 2020) Gianluigi Nuzzi L’omicidio diMonteiro, il ragazzo ucciso nel corso di una rissa a Colleferro, sarà al centro dellanza di. La trasmissione di Rete4 condotta da Gianluigi Nuzzi ricostruirà i fatti ed approfondirà la posizione dei quattro accusati, per i quali è stato convalidato l’arresto, nel corso del primo appuntamento della dodicesima, in onda stasera alle 21.25. Il dramma del 21enne ucciso di botte nella notte tra il 4 e il 5 settembre verrà analizzato nelle sue agghiaccianti modalità, sulle quale grava l’ombra del movente razziale. Nella puntata, anche l’inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. I contorni della vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni, restano ...

