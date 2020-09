**Pil: Confindustria, in terzo trim. +9%, rimbalzo 'parziale e tormentato'** (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. - (Adnkronos) - "Gli ultimi dati sull'economia italiana inducono a confermare che nel 3° trimestre si registrerà una risalita del PIL di circa il +9,0%, contenuta rispetto al crollo nel 1° e 2° (-17,6%)". Lo scrive il Centro Studi di Confindustria, nella Congiuntura Flash di settembre, parlando di un rimbalzo 'parziale e tormentato'. Infatti l'attività "resta compressa molto sotto i livelli pre-Covid" con "i servizi deboli e l'industria ancora sotto ritmo". Un andamento che porta il Centro Studi a stimare per l'intero 2020 un PIL che "si attesterà tra -10 e -11%". Leggi su iltempo

