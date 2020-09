Omicidio Willy, il padre di un aggressore: “Non condannateli, avevano bevuto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Omicidio di Willy Monteiro, ucciso a Colleferro. Parla il padre di Pincarelli e non è che migliori più di tanto la situazione del figlio. gli arrestati per l’Omicidio di Willy: belleggia, i fratelli bianchi e pincarelli“Un ragazzo affettuoso che quando vede qualcuno in difficoltà deve difenderlo”. Sono le parole di Stefano Pincarelli, padre di Mario, uno dei quattro arrestati per l’Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. In un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos, l’uomo inconsapevolmente, se possibile, racconta più aggravanti che attenuanti sulla posizione del figlio. Se è vero che difende chi è in difficoltà, perchè non ha difeso ... Leggi su chenews

