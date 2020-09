Morte Willy, non sarebbe esclusa l’ipotesi dell’omicidio volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) Il punto sulle indagini per l’omicidio di Willy Monteiro. Proseguono gli interrogatori. ROMA – Proseguono le indagini sull’omicidio di Willy Monteiro. Le ultime indiscrezioni parlano di nuove persone finite nel mirino degli inquirenti anche se dalla Procura di Velletri smentiscono questa ipotesi. “Non ci sono al momento altri indagati – le parole degli investigatori riportati da La Repubblica – l’accusa per tutti è quella di concorso in omicidio preterintenzionale e stiamo continuando a indagare a 360°“. L’ipotesi dell’omicidio volontario Una nuova possibile svolta potrebbe arrivare dall’esito definitivo dell’autopsia sul corpo di Willy. Secondo le indiscrezioni emerse a mezzo stampa, sarebbe ancora in piedi ... Leggi su newsmondo

