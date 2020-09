Milan | ecco Brahim Diaz | “Sto bene fisicamente | è un onore essere qui Numero 21? Vi spiego la mia scelta”

(Di venerdì 11 settembre 2020) Voglio dare il massimo e fare il meglio per questo grandissimo club.Queste le prime parole dida nuovo giocatore del. Il giovane fantasista spagnolo classe '99 è arrivato in rossonero dopo gli anni passati tra Manchester City e Real Madrid caratterizzati da pochissime presenze. Il neo acquisto del duo dirigenziale Maldini-Massara è stato chiamato a rispondere ad alcune interessanti domande poste dalla stampa, la prima delle quali sul ruolo che predilige ricoprire in campo: "Quello che ho detto al mister resta tra noi, giocherò dove mi chiederò lui. Personalmente, mi trovo meglio nel ruolo di trequartista. Questo è un club con una storia immensa, che ha finito moltol'ultima stagione. E' davvero un piacere giocare ...

