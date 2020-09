L’app che ti aiuta a scegliere la bici elettrica (Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto: biciLive)biciLive App è un’applicazione che aggrega in un unico strumento tutte le informazioni che girano attorno all’universo delle ebike con una panoramica sulle caratteristiche tecniche, foto e prezzi per il mercato italiano delle varie biciclette dotate di propulsore elettrico e/o componenti tecnologici. Lanciata in occasione della Italian Bike Festival a Rimini, l’applicazione nasce da un catalogo cartaceo e ne amplia le potenzialità grazie a un aggiornamento in tempo reale e a più multimedialità, vista la natura digitale. Si parte con un database piuttosto ampio visto che conta su 2300 modelli che arrivano da 130 diversi brand. Oltre alle informazioni tecniche e al listino prezzi aggiornato, l’app di biciLive offre anche una serie di suggerimenti e di ... Leggi su wired (Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto:Live)Live App è un’applicazione che aggrega in un unico strumento tutte le informazioni che girano attorno all’universo delle ebike con una panoramica sulle caratteristiche tecniche, foto e prezzi per il mercato italiano delle varieclette dotate di propulsore elettrico e/o componenti tecnologici. Lanciata in occasione della Italian Bike Festival a Rimini, l’applicazione nasce da un catalogo cartaceo e ne amplia le potenzialità grazie a un aggiornamento in tempo reale e a più multimedialità, vista la natura digitale. Si parte con un database piuttosto ampio visto che conta su 2300 modelli che arrivano da 130 diversi brand. Oltre alle informazioni tecniche e al listino prezzi aggiornato, l’app diLive offre anche una serie di suggerimenti e di ...

