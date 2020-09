Juve, bilancio in rosso: -71 milioni nel 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Juventus bilancio 2020 – La Juventus ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 71,4 milioni, con ricavi a 573 milioni (-8%) e costi per 414 milioni (-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il CdA odierno. IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 settembre 2020)ntus– Lantus ha chiuso ilinper 71,4, con ricavi a 573(-8%) e costi per 414(-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il CdA odierno. IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

