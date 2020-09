Israele è il primo paese al mondo a varare il secondo lockdown totale (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è un paese nel mondo che ha già varato il secondo lockdown totale dall’inizio della pandemia di coronavirus. Israele, in virtù di quella che ritiene evidentemente essere la seconda ondata di contagi, ha previsto un periodo di quindici giorni in cui non si potrà assolutamente uscire dalle proprie abitazioni. Un periodo che, dopo l’approvazione del parlamento di questa notte, dovrà soltanto essere ufficializzato e dovrà partire dalla giornata di mercoledì 15 settembre. LEGGI ANCHE > In Israele è il rabbino a dire che il coronavirus è una punizione per i gay, ma è il ministro conservatore a essere positivo Coronavirus in Israele, un secondo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è unnelche ha già varato ildall’inizio della pandemia di coronavirus., in virtù di quella che ritiene evidentemente essere la seconda ondata di contagi, ha previsto un periodo di quindici giorni in cui non si potrà assolutamente uscire dalle proprie abitazioni. Un periodo che, dopo l’approvazione del parlamento di questa notte, dovrà soltanto essere ufficializzato e dovrà partire dalla giornata di mercoledì 15 settembre. LEGGI ANCHE > Inè il rabbino a dire che il coronavirus è una punizione per i gay, ma è il ministro conservatore a essere positivo Coronavirus in, un...

Corriere : Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - LaStampa : Coronavirus, per Israele secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - IsraelinItaly : Due giornate in cui 11 #università italiane ???? si sono presentate a oltre 20 università e college di alta… - PulitiElena : RT @cesarebrogi1: Coronavirus, per Israele secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - Miki_2313 : RT @Corriere: Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo -

Ultime Notizie dalla rete : Israele primo Coronavirus, per Israele secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo La Stampa Quattromila contagi in un giorno, e Israele pensa a un nuovo lockdown

AGI - L'aumento dei nuovi contagi sta spingendo Israele a decidere una nuova chiusura totale: un piano messo a punto dalla commissione dedicata alla gestione della pandemia deve essere ratificato dome ...

Emirati: alberghi offriranno menù kosher per turisti da Israele

Abu Dhabi, 11 set 12:03 - (Agenzia Nova) - Con il flusso di turisti che presto arriverà da Israele negli Emirati Arabi Uniti, dopo lo storico accordo di normalizzazione dei rapporti fra i due paesi, r ...

AGI - L'aumento dei nuovi contagi sta spingendo Israele a decidere una nuova chiusura totale: un piano messo a punto dalla commissione dedicata alla gestione della pandemia deve essere ratificato dome ...Abu Dhabi, 11 set 12:03 - (Agenzia Nova) - Con il flusso di turisti che presto arriverà da Israele negli Emirati Arabi Uniti, dopo lo storico accordo di normalizzazione dei rapporti fra i due paesi, r ...