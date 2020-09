Inps, spesa per misure covid a quota 22,6 miliardi (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 10 settembre, secondo i dati dell’Inps, la spesa stimata per le misure covid-19 ammonta a 22,6 miliardi di euro per un totale di 13,9 milioni di beneficiari.Nello specifico, sono più di 4,1 milioni i beneficiari del bonus 600 euro; sono invece circa 716mila i richiedenti del bonus baby-sitting per circa 1,3 milioni di domande (si ricorda che il DL 34/2020 ha permesso l’ampliamento del bonus, per cui un singolo richiedente poteva fare ulteriore domanda). In riferimento alla CIG, le ore autorizzate superano i 2,8 miliardi, per più di 3,3 milioni di beneficiari a pagamento diretto e più di 3 milioni di beneficiari per pagamento a conguaglio. In termini di prestazioni: complessivamente l’Istituto ha pagato oltre 11 milioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 10 settembre, secondo i dati dell’, lastimata per le-19 ammonta a 22,6di euro per un totale di 13,9 milioni di beneficiari.Nello specifico, sono più di 4,1 milioni i beneficiari del bonus 600 euro; sono invece circa 716mila i richiedenti del bonus baby-sitting per circa 1,3 milioni di domande (si ricorda che il DL 34/2020 ha permesso l’ampliamento del bonus, per cui un singolo richiedente poteva fare ulteriore domanda). In riferimento alla CIG, le ore autorizzate superano i 2,8, per più di 3,3 milioni di beneficiari a pagamento diretto e più di 3 milioni di beneficiari per pagamento a conguaglio. In termini di prestazioni: complessivamente l’Istituto ha pagato oltre 11 milioni ...

