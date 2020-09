I contagi come a marzo. Perché ora non fanno paura (Di venerdì 11 settembre 2020) Valentina Dardari Anche l'Istituto superiore di sanità riconosce che "l’indice di trasmissione resta basso". La diffusione del virus in Italia è stata contenuta Il numero dei contagi nel nostro paese è simile a quello che si registrava nel mese dello scorso marzo. Ma qualcosa però è cambiato e adesso non fanno più così paura. La situazione è molto diversa da quella che abbiamo vissuto la passata primavera. I contagi simili a marzo. Ma non fanno più paura Finalmente anche l’Istituto superiore di Sanità sembra essersene accorto. “Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase ... Leggi su ilgiornale

Da lunedì gli insegnanti e il personale scolastico saranno la nuova prima linea. Insieme a loro, otto milioni di alunni e alunne su cui pesa lo stigma dell’asintomaticità verranno sottoposti a uno str ...

Il termometro del Paese

Ultime notizie dalla scuola più pazza del mondo. Il Piemonte è la prima regione a non fidarsi dei genitori e a pretendere che scrivano sul diario la temperatura corporea del pargolo. Altre ne seguiran ...

