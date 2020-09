Huawei prepara la sfida ad Android: a fine anno arriva HarmonyOs (Di venerdì 11 settembre 2020) Il colosso cinese stretto dal bando di Trump ha deciso di proporre il proprio sistema operativo come alternativa ad Android di Google e ha chiamato alle armi gli sviluppatori perché lavorino sodo per migliorarlo e renderlo competitivo Leggi su repubblica (Di venerdì 11 settembre 2020) Il colosso cinese stretto dal bando di Trump ha deciso di proporre il proprio sistema operativo come alternativa addi Google e ha chiamato alle armi gli sviluppatori perché lavorino sodo per migliorarlo e renderlo competitivo

luca79ind : Huawei lancia la sfida ad Android e prepara il sistema operativo Harmony - CentroGarozzo : Huawei con HarmonyOS per smartphone si prepara ad abbandonare Android - HolocronSrl : #Huawei si prepara per il lancio dei primi #smartphone basati sul suo sistema operativo #HarmonyOS20. - hw_brain : New post: Huawei prepara l’addio definitivo ad Android? Ecco HarmonyOS 2.0 - AndreaNepori : Huawei prepara i primi smartphone con HarmonyOS per il 2021. Qui quello che sappiamo finora: #HUAWEI #HDC2020 -