Gentiloni | tempi exit strategy cruciali Lagarde | “Non bisogna abbassare la guardia”

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ tutta una questione diper il ritiro delle misure straordinarie messe a punto dalla UE per contrastare la pandemia di Covid-19 e per un ritorno al rigore del Patto di Stabilità, sospeso dalla “generale escape clause” a causa dell’emergenza sanitaria. Lo ha detto il Commissario europeo Paolonella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a Berlino, affermando “se calcoliamo male i” della rimozione delle misure pandemiche “rischiamo di danneggiare le economie europee”. Nel quadro dell’attuale incertezza – ha spiegato- sarebbe “rischioso” rimuovere il sostegno “troppo presto“, perché altrimenti si potrebbe bloccare la ripresa, ed anche farlo “troppo tardi“, in quanto occorre ...