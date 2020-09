Far Cry 3 sta per tornare su VR il prossimo anno ma probabilmente non tutti saranno in grado di giocarci (Di venerdì 11 settembre 2020) Ubisoft lancerà un nuovo gioco Far Cry 3 in VR il prossimo anno, ma sarà disponibile solo in 45 "sedi" sparse in 22 paesi.Far Cry VR: Dive into Insanity ritorna alle Isole Rook di Far Cry 3, dove vi ritroverete catturati dall'amato antagonista Vaas. Proprio come il vecchio Jason Brody, il vostro obiettivo è scappare, esplorare l'isola e sopravvivere.Il problema è che questo gioco - che è più un'"attività", in realtà - sarà disponibile solo nelle sedi di Zero Latency VR, una società di eventi specializzata in esperienze VR. Non sappiamo esattamente dove saranno queste sedi o quando apriranno, ma se siete interessati, potete registrarvi sul sito della società per ulteriori informazioni e controllare la vostra location Zero Latency più ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 settembre 2020) Ubisoft lancerà un nuovo gioco Far Cry 3 in VR il, ma sarà disponibile solo in 45 "sedi" sparse in 22 paesi.Far Cry VR: Dive into Insanity ritorna alle Isole Rook di Far Cry 3, dove vi ritroverete catturati dall'amato antagonista Vaas. Proprio come il vecchio Jason Brody, il vostro obiettivo è scappare, esplorare l'isola e sopravvivere.Il problema è che questo gioco - che è più un'"attività", in realtà - sarà disponibile solo nelle sedi di Zero Latency VR, una società di eventi specializzata in esperienze VR. Non sappiamo esattamente dove sarqueste sedi o quando aprir, ma se siete interessati, potete registrarvi sul sito della società per ulteriori informazioni e controllare la vostra location Zero Latency più ...

