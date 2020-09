Elezioni regionali, Tajani (Fi) a Salerno: Vogliamo vincere 7 a zero (Di venerdì 11 settembre 2020) “Noi Vogliamo vincere. L’obiettivo è quello di arrivare a sette a zero”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un appuntamento elettorale aSalerno, parlando delle regionali. “La Campania sembrava un feudo della sinistra, però vediamo che la sinistra non è unita”, aggiunge. “C’è un calo progressivo di consensi nei confronti del presidente. Il modello anche sanità è fallito, per questo noi continuiamo a chiedere il commissariamento nell’interesse della gente della Campania perché purtroppo i contagi sono altissimi – osserva Tajani – evidentemente, il sistema sanità non ha funzionato e non ha funzionato neanche per quanto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) “Noi. L’obiettivo è quello di arrivare a sette a”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, a margine di un appuntamento elettorale a, parlando delle. “La Campania sembrava un feudo della sinistra, però vediamo che la sinistra non è unita”, aggiunge. “C’è un calo progressivo di consensi nei confronti del presidente. Il modello anche sanità è fallito, per questo noi continuiamo a chiedere il commissariamento nell’interesse della gente della Campania perché purtroppo i contagi sono altissimi – osserva– evidentemente, il sistema sanità non ha funzionato e non ha funzionato neanche per quanto ...

Mov5Stelle : Tornare a casa per votare al #referendum per il #TaglioDeiParlamentari ed alle elezioni regionali i prossimi 20 e 2… - davidallegranti : Breve recap delle elezioni regionali: Toscana anno zero – Salvini ha imparato dall'Emilia-Romagna, e prova a non sp… - fattoquotidiano : ELEZIONI REGIONALI Nelle Marche l’unico rosso rimasto è per la crisi. Dopo 25 anni di centrosinistra, è favorito il… - OmbraDuca : Eppure dovreste conoscerlo oramai @GiovanniToti ....lui quando si parla di trasparenza e di beni confiscati alla ma… - fmondini : RT @GiorgiaMeloni: Su Il Foglio spiegano così la probabile vittoria di @AcquaroliF alle elezioni Regionali: le #Marche sono sempre più una… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali in Veneto, nove candidati alla presidenza. Come e quando si vota Sky Tg24 Un altro contagio, classe in quarantena. E la scuola trema

Le scuole già riaperte sono pochissime, ma scattano già le quarantene per i contagi da coronavirus tra gli studenti. Ieri mattina, un’intera classe di diciotto bambini e sei educatori di un asilo nido ...

Luigi Porfido: perchè votare Paolo Molinelli Sindaco e la Lista Civica "Noi Cittadini"

1' di lettura Senigallia 11/09/2020 - Il COVID-19 dimostra che bisogna cambiare le persone incaricate della politica. È inamissibile che anche in questo momento che l’Italia soffre ci siano politici c ...

Le scuole già riaperte sono pochissime, ma scattano già le quarantene per i contagi da coronavirus tra gli studenti. Ieri mattina, un’intera classe di diciotto bambini e sei educatori di un asilo nido ...1' di lettura Senigallia 11/09/2020 - Il COVID-19 dimostra che bisogna cambiare le persone incaricate della politica. È inamissibile che anche in questo momento che l’Italia soffre ci siano politici c ...