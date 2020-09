Dragoncello | fai il pieno di vitamine e abbassi la glicemia

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 settembre 2020) Erba aromatica molto popolare, il drangoncello è caratterizzato da benefici per la salute che è utile passare in rassegna. Entrando nel vivo delle sue caratteristiche nutrizionali, troviamo la presenza di vitamina A e vitamina C, due tra gli antiossidanti più efficaci che la natura ci regala. Proseguendo con l’elenco dei benefici del, noto anche con il nome latino Artemisia dracunculus sativa, troviamo la presenza di vitamina B6, tiamina, riboflavina e niacina, preziose per l’efficienza del metabolismo. Degno di nota è anche il contenuto di minerali come il potassio, alleato importante della regolarità pressoria e della salute del cuore, il sodio, il calcio, il magnesio. Disponibile sul mercato tutto l’anno, ilè una fonte di composti fenolici in grado, come evidenziato ...