Domenica In, Mara Venier: «Molto presto Maria De Filippi ospite». Ecco chi ci sarà alla prima (Di venerdì 11 settembre 2020) Mara Venier, Maria De Filippi A Domenica In “ci sarà Molto presto Maria De Filippi“. Lo ha annunciato e assicurato la stessa Mara Venier, che stamane ha presentato a Roma la nuova stagione del programma, al debutto il 13 settembre. Dopo le difficoltà dello scorso anno, quando l’ospitata in Rai della conduttrice Mediaset fu improvvisamente stoppata dai vertici di Viale Mazzini, stavolta il via libera alla reunion Rai tra Mara e Maria è arrivato proprio dai piani alti del servizio pubblico. “Oggi posso con fermezza dire che la De Filippi sarà ospite, per decisione ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 settembre 2020)DeIn “ci saràDe“. Lo ha annunciato e assicurato la stessa, che stamane ha presentato a Roma la nuova stagione del programma, al debutto il 13 settembre. Dopo le difficoltà dello scorso anno, quando l’ospitata in Rai della conduttrice Mediaset fu improvvisamente stoppata dai vertici di Viale Mazzini, stavolta il via liberareunion Rai traè arrivato proprio dai piani alti del servizio pubblico. “Oggi posso con fermezza dire che la Desarà, per decisione ...

pietro30199674 : RT @Libero_official: A #DomenicaIn, a una settimana da #regionali e #referendum, ci sarà Giuseppe #Conte per un 'discorso alla Nazione' ht… - DiDimiero : @Libero_official Non sanno il premier Conte e la vecchia cortigiana (Mara Venier) che l'intervento a 'Domenica in'… - Elisabetta0404 : Aspettate un attimo, fermi tutti: mi state dicendo che questo tizio e la Vispa Teresa, che stanno 24/24h a sbraitar… - lana_carlotta : RT @Libero_official: A #DomenicaIn, a una settimana da #regionali e #referendum, ci sarà Giuseppe #Conte per un 'discorso alla Nazione' ht… -