Del Debbio contro Grillo, "Se non hai sotto due noccioline, ma due c…ni, attacca quelli tipo me" Giornalista aggredito da Beppe Grillo in spiaggia. La denuncia: "Non è tollerabile un episodio simile". MARINA DI BIBBONA (LIVORNO) – Giornalista aggredito da Beppe Grillo in spiaggia a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il lavoratore autonomo di Diritto e Rovescio era impegnato a fare delle domande al fondatore del MoVimento 5 Stelle quando è stato aggredito. La prognosi dell'ospedale è stata di 5 giorni per un trauma distorsivo al ginocchio. E Paolo Del Debbio ha approfittato della prima serata di Dritto e Rovescio per regolare i conti con Grillo. "Perché te la prendi con i giornalisti? Con tutti i giornalisti, ma ...

