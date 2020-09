Cristina D’Avena in bikini è esagerata: lo scatto scatena i follower di IG (Di venerdì 11 settembre 2020) Cristina D’Avena scatena i follower di Instagram con un post in bikini che mette in mostra le sue curve. L’ironia del web Personaggio amatissimo da più piccoli, con le sue canzoni sigle dei cartoni. Nel corso degli anni però la cantante è apprezzata anche dai più grandi. Anche grazie alle sue doti fisiche che spesso … L'articolo Cristina D’Avena in bikini è esagerata: lo scatto scatena i follower di IG proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 settembre 2020)D’Avenadi Instagram con un post inche mette in mostra le sue curve. L’ironia del web Personaggio amatissimo da più piccoli, con le sue canzoni sigle dei cartoni. Nel corso degli anni però la cantante è apprezzata anche dai più grandi. Anche grazie alle sue doti fisiche che spesso … L'articoloD’Avena in: lodi IG proviene da leggilo.org.

SarahSognatrice : RT @SarahSognatrice: #ARitmoDelCuore #SundayFunday ???? Se dipingete, chiudete gli occhi e cantate. P. Picasso Lo faccio spesso sulla bas… - HisukeV_chan : Non fregherà a nessuno ma i ricordo quando ho visto Cristina d'avena e poi Giorgio Vanni con tanto di autografo e f… - OfficialDevious : @francescatotolo La differenza è che Fedez non incita all'odio verso il 'diverso', menre molti esponenti della dest… - airgibbo : RT @ushionokoe: Mi annoio troppo e non ho voglia di essere produttiva, quindi ditemi una sigla cantata da Cristina D'Avena e provo ad imita… - sl92130 : RT @Danyela_78: Una volta ero io il suo sogno ora è Cristina D'avena ?? -