Calciomercato Inter, i ricordi di Yaya Touré: “Mancini mi voleva in nerazzurro, voglio giocare ancora. Mi piace la Serie A, i soldi…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Una carriera di altissimo profilo spesa tra vari top club europei.Yaya Touré è stato a lungo considerato da addetti ai lavori, media e operatori di mercato tra i calciatori in assoluto più forti e completi nel suo ruolo.Fisicità, prestanza atletica, intelligenza calcistica, tecnica invidiabile e visione di gioco. Prototipo di centrocampista globale, capace di egemonizzare entrambe le fasi di gioco in virtù di una straordinaria versatilità. Top player pluridecorato con le maglie prestigiose di Barcellona, Manchester City e Olimpiakos, vincitore della Coppa d'Africa nel 2015 con la Costa d'Avorio e miglior calciatore africano dal 2011 al 2014. Playmaker e schermo davanti la difesa, talvolta trequartista, mezzala all'occorrenza, Yaya Touré ha Interpretato con crismi di eccellenza qualsiasi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 settembre 2020) Una carriera di altissimo profilo spesa tra vari top club europei.Touré è stato a lungo considerato da addetti ai lavori, media e operatori di mercato tra i calciatori in assoluto più forti e completi nel suo ruolo.Fisicità, prestanza atletica, intelligenza calcistica, tecnica invidiabile e visione di gioco. Prototipo di centrocampista globale, capace di egemonizzare entrambe le fasi di gioco in virtù di una straordinaria versatilità. Top player pluridecorato con le maglie prestigiose di Barcellona, Manchester City e Olimpiakos, vincitore della Coppa d'Africa nel 2015 con la Costa d'Avorio e miglior calciatore africano dal 2011 al 2014. Playmaker e schermo davanti la difesa, talvolta trequartista, mezzala all'occorrenza,Touré hapretato con crismi di eccellenza qualsiasi ...

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - Arnaudk27 : RT @NicoSchira: Marcelo #Simonian in azione a Milano. L'agente argentino è l'intermediario incaricato dal #PSG per provare a portare Milan… - infoitsport : Calciomercato Inter, nerazzurri alla finestra per Acerbi -