Brahim Diaz si presenta: "Milan deve puntare più in alto della Champions. Real? Non ci penso" (Di venerdì 11 settembre 2020) Il nuovo acquisto ha rilasciato in conferenza stampa le sue prime dichiarazioni ufficiali da nuovo giocatore del Milan Leggi su 90min (Di venerdì 11 settembre 2020) Il nuovo acquisto ha rilasciato in conferenza stampa le sue prime dichiarazioni ufficiali da nuovo giocatore del

acmilan : Make sure you've got our App to follow @Brahim Díaz's official presentation, LIVE this Friday by 13.15! ?? ????… - SkySport : Milan, Brahim Diaz: 'Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali' - DiMarzio : #Milan, la conferenza stampa di presentazione di Brahim #Diaz - sportli26181512 : Brahim Diaz: 'Avevo tante offerte ma ho scelto il Milan perché è un club storico': Nel corso della conferenza stamp… - milano948 : RT @MilanNewsit: Brahim Diaz: 'Sono rimasto impressionato dall'accoglienza dei tifosi' -