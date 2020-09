Brahim Diaz: 'Al Milan per ambire allo scudetto' (Di venerdì 11 settembre 2020) Maglia numero 21 e ambizioni chiare: "Milan, voglio lasciare un segno". Parola di Brahim Diaz , talento spagnolo del '99 arrivato in prestito dal Real per stupire e divertire. Sarà un jolly offensivo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 settembre 2020) Maglia numero 21 e ambizioni chiare: ", voglio lasciare un segno". Parola di, talento spagnolo del '99 arrivato in prestito dal Real per stupire e divertire. Sarà un jolly offensivo ...

acmilan : Make sure you've got our App to follow @Brahim Díaz's official presentation, LIVE this Friday by 13.15! ?? ????… - acmilan : ??? @Brahim Díaz Your first Rossonero autograph, the most important ?? Il tuo primo autografo in rossonero, il più i… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - SangBara : Brahim Diaz: 'Al Milan per ambire allo scudetto' - MilanNewsit : Brahim Diaz: 'Theo è un fenomeno. Un piacere giocare con Ibrahimovic' -