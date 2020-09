Benevento | migranti nascosti in un camion della frutta

(Di venerdì 11 settembre 2020) Asono stati trovati ottoall’interno di unche trasportava. Sul caso indagano i carabinieri. È successo a, capoluogoprovincia omonima in Campania. Qui le forze dell’ordine hanno scoperto all’interno di unche avrebbe dovuto trasportareotto. Ieranoin un cassone all’interno … L'articolo proviene da www.inews24.it.

NTR24 : Dalla Grecia all’Italia nascosti in un camion: 8 migranti soccorsi lungo il raccordo di Benevento… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento migranti

NTR24

Erano nascosti in un cassone all'interno di un camion che trasportava frutta, in condizioni pericolosissime per la loro stessa salute. Ma sono stati scoperti e salvati dalla polizia stradale che, dura ...Gli agenti della Polizia Stradale di Benevento hanno fermato un camion che viaggiava lungo il raccordo autostradale Benevento – San Giorgio del Sannio.