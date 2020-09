11 settembre 2001, New York. Come, dove e con quale effetto avremmo vissuto Ground Zero se fosse accaduto oggi? (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è un sottile e spregiudicato equilibrio che collega questo periodo storico e quello di 19 anni fa. Si insinua tra il tempo e la spregiudicatezza, quasi fosse una sintesi di un grande piano inventato da chissà chi. 11 settembre oggi, Come sarebbe stato? All’epoca negli USA c’era un piccolo George Bush, con uno spregiudicato entourage di guerrafondai che inneggiava al nuovo secolo americano. oggi c’è un personaggio comico, con un entourage di incapaci che si becca segnalazioni da Twitter. Da una singolare angolazione potremmo constatare che se l’attentato terroristico fosse accaduto oggi e se la faccenda fosse vista in questo modo, le cose sarebbero andate meglio: una nuova guerra in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è un sottile e spregiudicato equilibrio che collega questo periodo storico e quello di 19 anni fa. Si insinua tra il tempo e la spregiudicatezza, quasiuna sintesi di un grande piano inventato da chissà chi. 11sarebbe stato? All’epoca negli USA c’era un piccolo George Bush, con uno spregiudicato entourage di guerrafondai che inneggiava al nuovo secolo americano.c’è un personaggio comico, con un entourage di incapaci che si becca segnalazioni da Twitter. Da una singolare angolazione potremmo constatare che se l’attentato terroristicoe se la faccendavista in questo modo, le cose sarebbero andate meglio: una nuova guerra in ...

matteosalvinimi : 11 settembre 2001, per non dimenticare fino a dove possano spingersi l'odio e il terrore. Con le parole di Oriana F… - nzingaretti : Dopo l'11 settembre 2001 il nostro mondo non è stato più lo stesso. A distanza di 19 anni è ancora vivo il dolore… - Corriere : «Ero in viaggio di nozze a New York con mia moglie. La mattina dell’11 settembre 2001 avevamo in programma di visit… - queenjessiej_ : RT @una_Promessa: 'Mia moglie morì durante l’attentato dell’11 settembre 2001. ricordo che quando tornai a casa buttai tutto ciò che le app… - AAAAiutoAmiciA1 : RT @massimo4951: 11 settembre 2001 ... Da ricordare anche il grande tributo che diedero i cani di salvataggio ritenuti,giustamente'cani-er… -