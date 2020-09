Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 12:30 (Di giovedì 10 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2020 ORE 12:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA A24 DOVE SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO ABITATO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLA CASSIA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULL ANOMENTANA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN AMBO I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA TIBURTINA CON CODE A TRATTI IN NELLE DUE DIREZIONI DA TIVOLI A SETTECAMINI CODE A TRATTI CHE TROVIAMO ANCHE SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA ... Leggi su romadailynews

