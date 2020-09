Un leak svela l’esistenza di Prince of Persia Remake (ci risiamo) (Di giovedì 10 settembre 2020) Ci risiamo: Ubisoft non smette di farsi scappare gli annunci prima degli eventi, stavolta i leak riguardano l’esistenza di Prince of Persia Remake Che Ubisoft sia terribilmente sfortunata (o forse poco scaltra) con i leak che riguardano i suoi videogiochi di maggior successo è indubbio. Sapevamo già molti dettagli su Assassin’s Creed: Valhalla molto prima del suo annuncio ufficiale, stessa cosa per Far Cry 6 e molti altri videogiochi della compagnia. Anche stavolta, a poche ore dall’inizio del prossimo Ubisoft Forward, che seguiremo per voi a partire dalle 21 di stasera, l’azienda è stata vittima dell’ennesima fuga di informazioni. Stavolta parliamo del già vociferato negli scorsi giorni Remake di ... Leggi su tuttotek

