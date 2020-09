Ufficiale: Pordenone, Misuraca rinnova fino al 2023 (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Pordenone e Gianvito Misuraca ancora insieme. Attraverso una nota Ufficiale, il club neroverde ha annunciato che il centrocampista ha rinnovato fino a giugno 2023. Queste le parole del calciatore subito dopo la firma: “Sono orgoglioso di quanto fatto in questi anni, come squadra e a livello personale. Abbiamo vissuto emozioni forti insieme e vogliamo provarne ancora tante. È motivo di orgoglio e grande soddisfazione prolungare il mio legame con questi colori: ringrazio per la fiducia la società e in generale tutto l’ambiente per l’affetto che sento quotidianamente. Con i miei compagni e lo staff stiamo lavorando forte per farci trovare pronti per le sfide di questa nuova stagione. Sperando di giocare presto davanti ai nostri ... Leggi su alfredopedulla

Ufficiale: Pordenone, Misuraca rinnova fino al 2023 alfredopedulla.com

Effettuati i sorteggi del prossimo campionato di serie B 2020/2021. I rossoblu esordiranno al Marulla contro la Virtus Entella poi giocheranno a Ferrara contro la Spal. Alla terza il Cittadella e alla ...

Lecce, definita la griglia della serie B: esordio in casa con il Pordenone

LECCE - Dopo aver preso atto del tabellone della Coppa Italia che vedrà i giallorossi di Corini fare il proprio esordio, a fine mese, dal 2° turno eliminatorio con la gara casalinga con la vincente d ...

