Tour de France 2020, Hirschi: “Un sogno, è la vittoria più importante della mia carriera” (Di giovedì 10 settembre 2020) “E’ una vittoria incredibile, ci sono andato vicinissimo per due volte. La mia vittoria più importante della carriera, è come un sogno per me. Già essere alla partenza di questo Tour per me era magico, vincere una tappa è strepitoso“. Lo ha detto Marc Hirschi dopo lo splendido successo ottenuto nella dodicesima tappa del Tour de France 2020. A Sarran Correze lo svizzero del Team Sunweb conquista la prima vittoria alla Grande Boucle dopo alcuni piazzamenti: “Non posso davvero crederci, le due precedenti volte ho sfiorato la vittoria – spiega al traguardo il campione del mondo 2018 Under 23 – ho sempre avuto in testa ... Leggi su sportface

Tour France Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tour France