The Walking Dead: la stagione 11 sarà l'ultima (Di giovedì 10 settembre 2020) Anche gli zombi muoiono: non è necessario un proiettile nel cervello, basta che uno studio di produzione decida che è ora di metterli a dormire. Infatti AMC Studios ha deciso che l'undicesima stagione ... Leggi su quotidiano

hypodermicsam : Ammetto che negli ultimi anni The Walking Dead ha perso molto, ma non sono comunque pronta a dirle addio. ?????? - Noovyis : (The Walking Dead, l’undicesima stagione sarà l’ultima della serie tv sugli zombie: l’annuncio) Playhitmusic - - FQMagazineit : The Walking Dead, l’undicesima stagione sarà l’ultima della serie tv sugli zombie: l’annuncio - zazoomblog : “The Walking Dead” si fermerà dopo 11 stagioni - #Walking #Dead” #fermerà #stagioni - GlobalShowGSRa1 : #Tv:finisce era #TheWalkingDead, ultima stagione in 2022 -