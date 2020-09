Test rapido salivare, i complimenti di Errico: “Sannio terra di eccellenze” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il Sannio è una terra di eccellenze, il recente via libera dal Ministero della Salute al Test rapido salivare, che porta il marchio di collaborazione Unisannio, ne é una ulteriore conferma’’. Così Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con la lista Campania Libera a sostegno del Presidente De Luca. “Un plauso – prosegue Errico – al Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora, alla Genus Biotech guidata dal professor Pasquale Vito, nonché alla società Allum di Merate, che invece ne curerà la produzione. Mettere a disposizione per l’intero Paese le competenze territoriali ... Leggi su anteprima24

