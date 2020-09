Tempi nuovi, tempi d’audacia (Di giovedì 10 settembre 2020) La presentazione della nuova MC20 Maserati sfoglia la gallery Dice la leggenda che, finito in un fosso alla guida della sua Isotta Fraschini per evitare di travolgere due ciclisti, Filippo Tommaso Marinetti ebbe l’idea del Manifesto del Futurismo. «Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa; canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne…». Come avrebbe cantato nella Motor Valley la nuova era Maserati, possiamo immaginarlo nei giorni (9 e 10 settembre) in cui all’autodromo di Modena va in scena MMXX – ... Leggi su iodonna

federicob95 : RT @P300it: MXGP | Herlings in Belgio per nuovi esami al collo, incerti i tempi di recupero ? di Federico Benedusi ?? - P300it : MXGP | Herlings in Belgio per nuovi esami al collo, incerti i tempi di recupero ? di Federico Benedusi ??… - Brazz0 : Temo davvero che 'E allora l'#Attentato?' divenga il nuovo 'E allora Bibbiano?' D'altronde, cambiano i tempi e qui… - enzo2308 : @stefanoepifani @arenadiverona Non è che sono tutti maschi, è che sono scomparse le femmine tranne i nuovi oggetti… - Marchesinimarc1 : Il premier @GiuseppeConteIT vuole ridurre i tempi di quarantena a 10 giorni ma il #comitatotecnicoscientifico è div… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempi nuovi Quattro nuovi preti a servizio della diocesi Brescia Oggi Raimondo Todaro smentisce il flirt con Elisa Isoardi: “C’è intesa, ma la conosco da una settimana”

Raimondo Todaro commenta il gossip che l'ha visto protagonista con Elisa Isoardi, sua compagna di danza nella nuova edizione di Ballando con le stelle al via dal 19 settembre su Rai1. La conduttrice, ...

Geox, riorganizzazione in Nord America

Geox si riorganizza negli Stati Uniti e in Canada. Anche a fronte degli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, l’azienda italiana di calzature ha accelerato il percorso strategico volto alla de ...

Raimondo Todaro commenta il gossip che l'ha visto protagonista con Elisa Isoardi, sua compagna di danza nella nuova edizione di Ballando con le stelle al via dal 19 settembre su Rai1. La conduttrice, ...Geox si riorganizza negli Stati Uniti e in Canada. Anche a fronte degli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, l’azienda italiana di calzature ha accelerato il percorso strategico volto alla de ...