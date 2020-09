T-Red e multa semaforo rosso: ecco i motivi su cui fondare il ricorso (Di giovedì 10 settembre 2020) Abbiamo già parlato più volte di circolazione su strada di autoveicoli, multe e ricorsi, essendo sempre caldissimo l’argomento contravvenzioni e conseguenti sanzioni. In tema di autovelox non tarato, abbiamo spiegato che è possibile fare ricorso contro la multa e vincerlo, anche sulla scorta di interessanti e recenti statuizioni da parte della Corte di Cassazione. Qui di seguito vogliamo soffermarci però su un differente dispositivo utilizzato per regolare la circolazione su strada, ovvero il T-red. Vediamo allora se in tema di infrazioni al Codice della Strada, rilevate attraverso il dispositivo citato, ci sono margini per fare un ricorso efficace che porti a non dover pagare la multa. Se ti interessa saperne di più sul Telelaser Trucam utilizzato dalla Polizia, dove ... Leggi su termometropolitico

denne_red : @sbrinzii Riderebbero meno se prendessero una bella multa. Perché le forze dell'ordine non intervengono? -

Ultime Notizie dalla rete : Red multa I furbetti del rosso presi dai “T-Red”: quasi mille multe al mese La Stampa Schlumberger, IBM e Red Hat annunciano una collaborazione d'ampio respiro per ambienti cloud ibridi per il settore energetico

Schlumberger, IBM e Red Hat hanno annunciato in data odierna una collaborazione d'ampio respiro volta ad accelerare la trasformazione digitale nell'intero settore del petrolio e del gas. L'iniziativa ...

Multe, in arrivo gli autovelox fissi nel centro delle città

(red.) Ci saranno Autovelox fissi dovunque, anche sulle strade urbane di quartiere e locali, dove oggi sono vietati. È previsto nel Dl semplificazioni, approvato dal Senato che ora passa alla Camera d ...

