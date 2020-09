Semifreddo al cacao, con sole 170 kcal di pura golosità! (Di giovedì 10 settembre 2020) Semifreddo al cacao, con sole 170 kcal di pura golosità! Siete stanche della solita merenda light? Ecco una proposta davvero interessante che apporta solamente 170 calorie dando l’illusione (e non solo) al vostro palato di assaporare qualcosa di dolce e di goloso! Anche l’occhio vuole la sua parte non solo il palato, quindi armiamoci di pirottino e fantasia e partiamo! Ingredienti 150 grammi Yogurt greco 1-2 gocce di essenza alla vaniglia Dolcificante liquido q.b. 10 grammi di cacao amaro in polvere guarnizione Acqua q.b. Semifreddo al cacao: procedimento Come prima cosa rivestiamo un pirottino con della pellicola trasparente. Aggiungiamo all’interno di un vasetto di yogurt greco, di 150 grammi, qualche goccia di essenza alla ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Semifreddo cacao Semifreddo al cacao, con sole 170 kcal di pura golosità! NonSoloRiciclo