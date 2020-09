Presidente Empoli: «Ricci? Non lo dice ma vuole andare via» (Di venerdì 11 settembre 2020) Fabrizio Corsi ha parlato del futuro del giovanissimo Samuele Ricci: le dichiarazioni del Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro di Samuele Ricci. «Giocatore predestinato, è al 70% delle sue possibilità. Avrà tempo e modo di completarsi a livello fisico. Non lo dice ma vorrebbe andar via. È un ragazzo giovane e pulito e magari certe differenze non le coglie. Il percorso di completamento può farlo da noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

